VVOG wint door wondertreffer Sturing

De openingsfase was levendig, met kansen over en weer. De Harderwijkers kwamen op voorsprong toen Rihairo Meulens met een hard schot de verre hoek vond. Dat Meulens de 1-0 maakte was niet opvallend, de aanvaller was van de laatste vier keer dat VVOG op een 1-0 voorsprong kwam in alle gevallen de doelpuntenmaker.