VVOG ziet zege laat uit handen glippen

De bezoekers uit Zeeland kregen vervolgens een makkelijk gegeven strafschop, maar doelman Paul Eppink haalde de bal knap uit de benedenhoek. VVOG groeide vervolgens in de wedstrijd en kwam zelfs op voorsprong. Ahrens draaide een corner scherp in en al dan niet gehinderd binnen de vijf meter tikte Hoek-keeper Jordi de Jonghe de bal in eigen doel: 1-0.

Het duel was levendig en dat zette zich voort in het tweede bedrijf. Beide teams waren fel, maar gingen niet over de schreef. Kansen waren er ook over en weer, waarvan Hoek de grootste kreeg. Eppink en Finn Kluiver hinderden elkaar, waarna Ruben de Jager voor open doel de lat trof. Rik Impens leek daarna met een harde knal te scoren, maar Eppink dook de bal fraai uit de hoek. Impens trof even later ook nog de paal.