VVON boos: trainers amateurs krijgen geen salaris meer

,,We krijgen de laatste week veel telefoontjes van trainers uit het amateurvoetbal die geen salaris meer krijgen’’, zegt voorzitter Arnold Westen van de VVON. ,,Vooral de communicatie van die clubs laat te wensen over. Sommige trainers krijgen via WhatsApp een bericht van hun voorzitter dat ze de laatste maanden van dit seizoen geen salaris meer krijgen, omdat ze geen werk meer verrichten. Dat kan natuurlijk niet. Een trainer in loondienst heeft daar recht op. Zijn contract dient te worden gerespecteerd.’’

,,Ik snap dat dit een vervelende tijd is voor veel clubs in het amateurvoetbal’’, vervolgt Westen. ,,Maar zij kunnen gebruik maken van bepaalde regelingen die de overheid in het leven heeft geroepen. Een aantal clubs doet het helaas niet netjes. In overleg is er vaak veel mogelijk, zoals praten over reiskosten die niet meer worden gemaakt. Maar gedraag je wel als een goede werkgever. Het salaris zomaar stopzetten, is onacceptabel. Ik ben bang dat we straks een groot aantal arbitragezaken krijgen, want we hebben het erg druk.”