Waaijer verlaat ASC'62 voor oude liefde TVC'28

Topscorersrubriek Krijns slaat met CSV Apeldoorn weg omhoog in

5 december Sander Krijns kopte CSV Apeldoorn zaterdag naar een 3-1 zege op Huizen. Het was de derde zege in successie voor de Apeldoorners die nu tiende staan in de hoofdklasse B en wat afstand hebben genomen van de onderste regionen.