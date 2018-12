Waalderbos langer bij Flevo Boys

De clubleiding van Flevo Boys is goed te spreken over de prestaties van hoofdtrainer Waalderbos en assistent Van den Berg, die in de zomer binnenkwamen als opvolgers van Inne Schotanus en Henk Buimer. ,,Wij zijn tevreden over de werkwijze van beide mannen en vinden dat ze goed bij onze club passen. Maar ook uit gesprekken met spelers ontvingen we positieve signalen”, aldus voorzitter Henderikus Oostra.