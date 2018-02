Waar eindigt het balletje in de roulette van de hoofdklasse B?

De kampioen van de hoofdklasse B is dit seizoen niet te voorspellen. SC Genemuiden is koploper, maar is dat na dit weekeinde ook nog zo? Zet hier maar eens een euro op in...

De laatste keer dat SC Genemuiden een kampioensfeestje kon vieren, was vier jaar geleden, in het seizoen 2013-2014. Op de laatste speeldag, zo kan Anne van der Kolk zich nog goed herinneren, waren er vijf kanshebbers over: Flevo Boys, Staphorst, Harkemase Boys, ACV en Genemuiden. Helemaal nieuw is deze situatie dus niet. Van der Kolk: ,,Toen werden we kampioen met 51 punten, niet heel veel. Dat zou dit seizoen ook weer kunnen gebeuren. De neutrale toeschouwer is de grote winnaar." Van der Kolk vindt Genemuiden niet per se de uitgesproken favoriet, maar: ,,Als iedereen fit is, zouden we in staat moeten zijn om de titel te pakken. In de eerste helft van het seizoen was bijna iedereen fit, maar na de winterstop moeten we meer spelers missen door blessures en een schorsing. Dat voetbalt minder makkelijk. Voorlopig staan we nog bovenaan, maar het gaatje dat we hadden geslagen is weer weg."

Geen nieuwe situatie

De minste verliespunten

In hoeverre mag Berkum nog de verrassing van de competitie worden genoemd? Na de sterke start van het seizoen bivakkeert de Zwolse club nog altijd in de bovenste regionen van de hoofdklasse. Sterker, Berkum heeft van alle titelkandidaten de minste verliespunten verzameld (21). ,,We zitten er nog steeds bij", zegt Jordi Lemmens, routinier in de verdediging van Berkum. Zijn ploeg staat weliswaar vijfde, maar heeft nog twee inhaalwedstrijden tegoed door de vele afgelastingen van de laatste tijd. Verbaasd is de toekomstige Staphorst-speler niet dat Berkum nog meestrijdt.

,,We zijn al jarenlang een hoofdklasseploeg, ook toen we nog in de eerste klasse speelden. Het kan dit seizoen alle kanten op. Er is geen stabiele ploeg, niemand zet een serie neer."

Net iets te veel kanshebbers

Staphorst zal met gemengde gevoelens terugkijken op de eerste maanden van de hoofdklasse. De klad zat erin, het ene puntverlies volgde het andere puntverlies op. Tot begin november. Sinds de 1-5 zege bij Zuidvogels verloor Staphorst geen wedstrijd meer. Het team van coach Jan Vlap klauterde zich beetje bij beetje omhoog. Staphorst staat nu knap derde. ,,We gingen van 4-3-3 naar 4-4-2 en ineens begon het te lopen", weet verdediger Mark Veldmate nog. ,,Sindsdien spelen we degelijk, stug en geven we weinig weg. Qua teamgevoel zit het gewoon goed bij ons, we zijn een hecht collectief. Het is lastig om van ons te winnen. De meest degelijke ploeg wordt vaak kampioen. Daarbij: we zijn bereid om voor elkaar te werken. Dat is de basis om de titel te pakken."

De degelijkheid is de kracht van Staphorst

Behalve een voetbaldier is Urk-trainer Richard Karrenbelt ook een realist. Dus nee, dat zijn ploeg zich dit seizoen óók nog gaat mengen in de onvoorspelbare titelstrijd, ziet hij niet gebeuren. ,,Daar zou ik wel even van staan te kijken, ja. Als er nou twee ploegen meededen om de titel, oké. Maar nu zijn er zes kampioenskandidaten. Dat is gewoon te veel." Dus volgt Karrenbelt het gevecht om de hoofdprijs met Urk vanuit de middenmoot. ,,Prachtig, deze competitie. Er zitten geen zwakke broeders bij." De belangrijkste kanshebber in zijn ogen? ,,Voor afgelopen zaterdag zou ik Genemuiden hebben gezegd", aldus Karrenbelt, die met Urk overtuigend won van de club uit de tapijtstad (3-0). ,,Al denk ik dat zij nog steeds de beste kans hebben. Nu heb ik nog altijd veel vrienden in Genemuiden, dus het kan zijn dat ik door een gekleurde bril kijk."