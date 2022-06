Waarom het bij Helios wéér mis ging, en dat eigenlijk niet eens zo verrassend was

Nacompetitie LIVE | Robur in de achtervol­ging, De Hoven op rozen tegen Terwolde en Heino jaagt op de voorsprong

Een recordaantal punten, twee keer winst tegen Rohda Raalte en ook nog een periodewinst. Het seizoen van Heino kan eigenlijk nu al niet meer stuk. Maar de ultieme bekroning moet volgen in de nacompetitie, die vanmiddag van start gaat tegen Sarto. Ook Robur et Velocitas hoopt alsnog te promoveren, terwijl DAVO juist alle zeilen moet bijzetten om haar plek in de vierde klasse te behouden. Ook FC Oldemarkt, Emst en Activia passeren de revue in dit liveblog. Kortom, het belooft een mooie middag te worden!

14:43