Waarom voetballer Basil Camara (27) plots vertrok uit Ermelo: ‘Ineens stonden 6 agenten voor mijn deur’

Mischa Hendriksen is 15 kilo afgevallen en topfit

5 oktober Het avontuur in de eerste klasse valt nog niet mee voor Columbia, dat gisteren met 5-2 klop kreeg van Bemmel en nog maar een punt behaalde. In paniek is men allerminst op sportpark De Winkewijert. Eén van de verrassendste basisklanten bij de Apeldoorners is verdediger Mischa Hendriksen (29). ,,Ik heb hier keihard voor gewerkt, maar dan nog had ik dit niet verwacht.”