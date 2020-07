Wachten op de douche bij WHC-Columbia, voetbalwedstrijd in coronatijd: ‘De vlag ging uit’

Een voetbalwedstrijd spelen in coronatijd. Eersteklassers WHC en Columbia (eindstand 3-2) namen donderdag in Wezep de proef op de som. Een avondje ‘coronavoetbal’ - met publiek langs de lijn - door de ogen van de supporter, de radioverslaggever en de speler. ,,Ik heb de voorzitter van WHC wel drie keer gevraagd waar het sportpark ook alweer lag.”

1. De radioverslaggever

Even na 19.30 uur wandelt radioverslaggever Arend Vinke de bestuurskamer van WHC binnen. 80 jaar oud, maar nog altijd één brok energie. Zeker nu, op de dag dat er weer gevoetbald wordt in de regio. Eindelijk. Drie maanden lang was het ‘een grote lijdensweg’, zegt hij. Helemaal alleen aan huis gekluisterd. Zeker na het overlijden van zijn vrouw is voetbal zijn leven geworden. ,,Voor 80 procent sowieso”, stelt hij. Zaterdagmiddag verslag doen bij een amateurclub bij de regio, ’s avonds bij PEC Zwolle. Dat viel in één klap weg.

Volledig scherm Radioverslaggever Arend Vinke. © Henri van der Beek

Vinke ploft in een stoel, koffie in de hand - zelf afgehaald bij de bar in de hoek van de kamer, want serveren doen de gastvrouwen voorlopig niet. ,,De vlag ging uit toen ik hoorde van deze wedstrijd”, glundert de markante verslaggever uit Epe, deze avond actief voor RTV Nunspeet. Niet live - ‘dat moet ik eerst maar weer eens oefenen bij een jeugdwedstrijd’ - maar met een nabeschouwing. Bang voor een tweede golf is hij wel, maar het houdt hem niet tegen om deze avond naar Wezep te rijden. ,,Ik heb de voorzitter van WHC wel drie keer gevraagd waar het sportpark ook alweer lag”, zegt Vinke. Gevolgd door een bulderende lach.

2. De supporter

Rassupporter Jan Sneller heeft afgelopen seizoen maar één wedstrijd van WHC gemist. Hij lag ziek op bed met een longontsteking. Maar vanavond staat hij er weer, bijna vier maanden nadat de amateurcompetities werden stilgelegd. Je zou denken dat hij het voetbal enorm gemist heeft, maar dat valt allemaal wel mee. ,,Je kunt er toch niets aan doen”, zegt Sneller nuchter, hangend over het hekje. De supporters naast hem houden keurig afstand. ,,Maar het is fijn om weer even naar het cluppie te gaan.”

Volledig scherm Supporter Jan Sneller. © Henri van der Beek

WHC dus. En dat als inwoner van Heerde. ,,Daar ga ik op zondag ook wel eens kijken hoor, als het mag van de vrouw.” Maar Wezep, daar is hij kind aan huis. Ook nu. Net als pak ’m beet driehonderd andere belangstellenden die snakken naar een potje voetbal. Eigen verantwoordelijkheid is vereist, want er zijn geen plekken afgezet met lint. Kwestie van je gezond verstand gebruiken. Er loopt wel een boa rond, maar die hoeft niet in te grijpen. De jeugd aan de overkant staat wel wat dichter op elkaar, maar zij mogen dat ook. Sneller niet. ,,We moeten ons aanpassen hè. Ik hoop dat het weer wordt zoals het was. Dan kan ik op mijn vaste plek blijven staan, net voorbij de middenlijn. En dan heb ik ook geen last van grensrechters en fotografen.”

3. De speler

Het scheelt dat de kleedkamergang onder de tribune van WHC behoorlijk groot is. Dat is nodig met twee grote selecties die straks allemaal fris gedoucht een biertje willen pakken na de wedstrijd. Daar is dus ook rekening mee gehouden. Beide teams hebben liefst drie kleedkamers tot de beschikking. ,,Wij hebben een groep van vijftien man, dus dat zijn vijf spelers per kleedkamer”, zegt Huseyin Güveli (30), voetballer van Columbia. Hij is in de rust gewisseld en kan daarom in alle vrijheid douchen. Daar profiteert de Deventenaar - ex-speler van WHC - goed van. Want ook onder de warme stralen bestaan er regels: twee spelers mogen tegelijkertijd douchen, drie moeten wachten op hun beurt. ,,Bijzonder, maar het moet.”

Volledig scherm Columbia-speler Huseyin Güveli. © Henri van der Beek

Buiten zijn er eveneens aanpassingen gedaan. Bij de toss geven de aanvoerders van WHC en Columbia, Jochem Oude Booijnk en Danny Koorevaar, elkaar een elleboog in plaats van een high-five. Voor de wisselspelers zijn tuinstoelen langs de lijn gezet, keurig 1,5 meter uit elkaar. De reserves passen immers niet allemaal in de dug-out. Op het veld merkt Güveli er verder weinig van. Helemaal nu het voor seniorenteams sinds woensdag weer is toegestaan om te duelleren op het veld. ,,Zó fijn”, vindt hij. ,,We houden ons buiten de lijnen aan alle regels, maar zodra het fluitje klinkt, gaat het verstand op nul.”