Wacker heeft eerste prijs binnen

HTC viert feest na overwin­ning op Zwolsche Boys

Veel derby’s in het amateurvoetbal het afgelopen weekend. Sommige gingen om veiligheidsredenen niet door, anderen kondigden in de week vooraf een feestje met zanger in de kantine aan, zoals HTC. Dat feestje kwam er, want HTC won met 3-0 van Zwolsche Boys, maar live muziek van Danny Heden was er toch maar niet.

19:34