Wail Doufikar vindt club in Slowakije en verlaat Go Ahead Kampen

Doufikar was al langer op zoek naar een club over de grens. Maar stages bij het Spaanse Racing Santander en Getafe leverden niets op. In Slowakije was er wel succes bij Inter Bratislava, dat de competitie in de tweede divisie afgelopen weekeinde begon met een zege bij Slovan Ivanka (3-4). Inter degradeerde afgelopen seizoen uit de eerste divisie.