Warnsveldse Boys doet Colmschate pijn

De eerste helft ging gelijk op, waarbij aan beide kanten de nodige fouten werden gemaakt. Slecht uitverdedigen bij Colmschate leidde de openingstreffer in. De bal kwam via Léon Knuttel voor de voeten van Jesper Nachtegaal, die doelman Ian Bos met een droge schuiver kansloos liet: 0-1.

Colmschate pakte het hierna goed op en dit resulteerde uiteindelijk in de gelijkmaker. Keeper Lars Metselaar wist eerst knap een kiezelharde vrije trap van Jarmo van ’t Hof te pareren, maar uit de daaropvolgende aanval was hij kansloos op een kopbal van diezelfde Van ’t Hof. Vlak voor het sluiten van markt kwamen de bezoekers weer aan de leiding. Knuttel werd de diepte ingestuurd en bood Matthias Hoorn een niet te missen kans: 1-2. Een domper voor Colmschate.

Klap op klap

Na de thee leek Colmschate de klap nog niet te boven, want na drie minuten spelen kopte Stijn Obdeijn uit een hoekschop van Knuttel de 1-3 binnen. De thuisploeg zette weer aan kwam via Van ’t Hof weer dichterbij toe hij attent bij de tweede paal en bal binnen tikte: 2-3. De hoop op een misschien een punt vervloog binnen een minuut toen Knuttel op aangeven van Nachtegaal de 2-4 binnen tikte. Deze nieuwe klap kwam Colmschate niet meer te boven en was een nederlaag een feit.