Warnsveldse Boys stelt Leussink aan als trainer

Warnsveldse Boys stelde op 20 oktober trainer Rob Haveman al na vier wedstrijden op non-actief. Hans Voskamp, trainer van het tweede elftal, nam de functie van hoofdtrainer tijdelijk waar en geeft het stokje nu weer over aan Leussink. De nieuwe man had de selectie van Warnsveldse Boys in het seizoen 2014-2015 ook al onder zijn hoede.