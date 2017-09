Wat vinden de clubs van de veranderingen in het pupillenvoetbal?

Wie op een vroege zaterdagochtend wel eens een voetbalwedstrijd bij jongere pupillen heeft gezien, kent het tafereel. Op een kluitje hollen vrijwel alle spelers achter dezelfde bal aan. De betere voetballers zijn het vaakst in balbezit. Een enkeling kijkt liever naar een passerende trein of plukt - mits er niet op kunstgras gespeeld wordt - een bloemetje. Als het aan de KNVB ligt komt er aan dat laatste een einde.

De voetbalbond voert met ingang van dit seizoen veranderingen door in het pupillenvoetbal. Door te kiezen voor een kleiner veld, kleinere teams en enkele gewijzigde spelregels hoopt de voetbalbond op meer spelplezier en doet het nog meer recht aan de ontwikkeling van het individu. De Stentor maakt een rondje door de regio om bij enkele technisch jeugdcoördinatoren de eerste ervaringen te peilen.

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van dit seizoen is het zeven tegen zeven op een half veld bij de pupillen verleden tijd. Teams voor spelers onder de acht jaar en onder negen jaar gaan voetballen op een kwart veld, in partijtjes zes tegen zes (zie tekening, GW).

Spelen op kleinere veldjes sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen. Om het spel sneller te maken zijn ook enkele regels aangepast.

Een aantal voorbeelden: als een bal uit gaat, wordt er vanaf nu ingedribbeld. En een keeper mag een terugspeelbal niet meer in de handen pakken. De scheidsrechter is vervangen door een spelbegeleider die niet meer in, maar naast het veld staat en de kinderen meer ruimte geeft om door te voetballen.

Combinaties

Frank van Baalen is bij Sportclub Deventer verantwoordelijk voor het pupillenvoetbal. Zodra hij hoorde van de veranderingen, is hij na gaan denken over de consequenties. ,,Het spelen in kleinere teams betekent onder andere dat je moet kijken naar de manier waarop je teams indeelt en naar het aanwezige kader. Wij zijn een snel groeiende, grote vereniging, die veel tijd steekt in het opleiden van kader. Maar lukt het de kleinere clubs ook genoeg begeleiders te vinden? Op het veld zelf zie ik wel duidelijk dat het spel nu een stuk sneller is geworden en dat is positief. Het veld is aanzienlijk kleiner, waardoor het voor spelers toch best lastig is om veel te dribbelen omdat ze dicht op elkaar spelen. Ik vermoed dat de nadruk meer op het maken van combinaties komt te liggen.”

Scholing

Quote Dankzij dat kleinere veld doet iedereen wel actief mee Net als Sportclub Deventer steekt ook VV Steenwijk veel tijd in de scholing van trainers en leiders. Op een onlangs gehouden voorlichtingsavond, georganiseerd met stadgenoot d’Olde Veste’54, werden de verschillen tussen 7:7 en 6:6 aan belangstellenden duidelijk gemaakt. Gerrit Greven zegt dat nog niet alles clubs even goed op de hoogte zijn, ondanks de uitgebreide communicatie vanuit de KNVB. ,,Laatst kwamen we bij een club hier in de buurt waar we zelf de velden maar hebben uitgezet en de regels hebben uitgelegd. Zo in het begin hindert dat allemaal niet, want uiteindelijk gaat het erom dat de spelertjes weten wat de bedoeling is. Daarbij valt me wel op hoe snel ze van elkaar leren. Ook in 6:6 blijft het typerende kluitjesvoetbal bestaan, alleen speelt dat zich nu af op een kleiner veld. Dankzij dat kleinere veld doet iedereen wel actief mee. En dat is een verschil met vorig seizoen.”

Meer betrokken

Bij Loenermark is men om een andere reden blij dat het halve veld is ingeruild voor een kwart veld. Jeroen Klomp: ,,In de regio Apeldoorn zijn we al jaren gewend om met mini-pupillen vier tegen vier te spelen, op een veld van ongeveer 30 meter bij 20 meter. De overgang naar een half veld was voor veel spelers erg groot, waardoor we voetballertjes geregeld wat langer bij de mini’s lieten spelen. Dankzij het spelen op een kwart veld hoeft dat nu niet meer. Spelers kunnen beter omgaan met de afstanden en worden meer betrokken bij het spel. Ook voor ouders is er trouwens wel wat veranderd. In het zeven tegen zeven stonden ze zowat op de zijlijn, nu kan dat niet meer. We hebben de afspraak dat ouders mogen aanmoedigen, maar niet gaan coachen. Laatst werd er door een van de spelertjes hands gemaakt. Vanaf de kant riepen ouders dat het een vrije bal was. Maar de kinderen zelf? Ach, die speelden gewoon lekker door!”