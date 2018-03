Water staat OVC'21 tot aan lippen

Na zes nederlagen op rij met onthutsende doelcijfers (2-27) is de nood hoog bij OVC'21. De derdeklasser uit Ommen moet zondag in de thuiswedstrijd tegen USV absoluut punten pakken.

OVC'21 is een beetje het lachertje geworden van de noordelijke derde klasse C. Sinds half november heeft de formatie van trainer Patrick Wijsman niet meer gewonnen. Tegen Musselkanaal werd het 1-6 en liepen de toeschouwers in de rust al naar huis. Het was los zand, de spelers mopperden op elkaar en gingen er zelfs bij zitten. De zeven behaalde punten komen allemaal uit de eerste maanden van het seizoen.

De oudste club van Ommen promoveerde in de zomer via de nacompetitie. Trainer Nico Kats had de wind er goed onder. Er was discipline, steevast waren er zestien spelers op de training. Groot is het contrast met dit seizoen. Wijsman zag vorige week af van de training, omdat er maar vijf spelers waren. De coach had zijn contract al verlengd, maar koos in tweede instantie toch voor een vertrek van Westbroek na de competitie.

De vraag mag gesteld worden of OVC'21 wel wat te zoeken heeft in de derde klasse. De sterke doelman Daan Zwinselman is overgestapt naar Dedemsvaart, topscorer Koen Daman - vorig seizoen goed voor 17 doelpunten - is uit beeld geraakt. Nu moet het gevaar komen van Damon Nouri (7 treffers) en Nick Zandman (5).

Geschrokken

Wijsman is geschrokken van het gebrek aan passie en beleving in de selectie. ,,Als je bovenaan staat is iedereen op de training. Gaat het sportief minder, dan heb je meer afmeldingen. Zo werkt het nu eenmaal.''

Ook buiten het veld rommelde het, elftalleider Henk Jan Grobbe is gestopt. Volgens een verschil van inzicht met de trainer, is de lezing. Zijn taken worden waargenomen door een geblesseerde voetballer.