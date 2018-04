Wedstrijd Dieze West-VV Kampen gestaakt nadat speler wordt belaagd

De wedstrijd Dieze West-VV Kampen is zaterdagmiddag vijf minuten voor tijd bij een tussenstand van 1-6 gestaakt, nadat een speler van de thuisclub de Kamper spits belaagde. Laatstgenoemde moest, volgens VV Kampen-voorzitter Ron Diender, van het veld vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen en is toen in een voorbijrijdende auto gesprongen. ,,Toevallig was dat iemand die hij kende, maar dat wist hij niet toen hij instapte."

Jessica Mulder is wedstrijdsecretaris bij Dieze-West en heeft het voorval zien gebeuren, maar hoorde naar eigen zeggen ook de aanleiding voor de escalatie. Want die was er, zegt ze. Tegelijkertijd benadrukt ze dat er geen enkel excuus is voor agressie op het veld. ,,Dat accepteren we niet." Het bestuur van Dieze-West beraadt zich maandagavond op eventuele stappen richting zijn speler.

Culturele achtergrond

Wat precies is voorafgegaan aan het geweld wil Mulder liever niet zeggen. ,,Het kon echt niet wat de jongen van Kampen zei. Juist omdat hij dezelfde culturele achtergrond heeft als onze speler, wist hij hoe erg het was wat hij zei. Laat ik het zo zeggen: ze komen uit een cultuur waarin moeders op handen worden gedragen."

De voorzitter uit Kampen heeft niet gehoord wat er is gezegd. Volgens hem verliep de wedstrijd sowieso grimmig. ,,Mijn speler heeft een karatetrap en zeker twee klappen gehad", is zijn waarneming. De spits dook een half uur na zijn vlucht weer op in Kampen. Met een schaafwond achter zijn oor en wat duizelig. Niettemin doet hij geen aangifte bij de politie. ,,Hij is bang voor represailles", zegt de Kamper voorzitter.

Sancties