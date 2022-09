Wedstrijd van de revanche is niet aan Rohda besteed, na beroerd begin is het duel tegen SJC snel beslist

In het seizoen 2015-2016 leek Rohda Raalte via de nacompetitie het vege lijf te redden in de hoofdklasse. Een mager seizoen kon met een glimlach afgesloten worden, mits in de finale afgerekend zou worden met eersteklasser SJC. De laatste strohalm knakte helaas al in de heenwedstrijd (3-0) en brak helemaal af in Raalte (1-3).