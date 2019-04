Weer helpt Hoekman Nunspeet uit brand

Hij stopte al in 2017 als trainer, maar Lucas Hoekman maakte voor Nunspeet een uitzondering. De Urker (60) ging in op het verzoek te proberen de club in de eerste klasse te houden. Zo'n kunstje flikte hij in 2011 ook, toen in de hoofdklasse, als interim-coach op de Wiltsangh.

Spelers die destijds tot de selectie behoorden, zitten nu in de technische commissie. ,,Ze zaten in een moeilijke situatie en dachten dat dit de oplossing is. Ook heeft dit team routiniers die toen net in de selectie kwamen of basisspeler waren'', doelt Hoekman op Marnix Tissingh, Marco Drost, Patrick Pluim, Peter Huijgen en Lars ten Dolle.

Vast ritme

De laatste twee zijn door blessures nu niet inzetbaar. ,,Na vijftig jaar in een vast ritme is het een keer mooi geweest. Maar na een paar telefoontjes kon ik voor mijn gevoel niet meer terug en moest ik het wel doen. We stonden destijds laatste, maar met twintig punten uit tien wedstrijden eindigden we als negende. Resultaten uit het verleden bieden echter geen garanties. En de opdracht was in 2011 iets makkelijker, omdat ik toen in de winterstop kwam."

Toch begon Hoekman met Nunspeet ook nu goed, met vijf punten uit drie duels. Remises tegen DZC (0-0) en De Merino's (1-1) werden gevolgd door 3-4 winst op DOS'37. ,,Afgelopen weekend hebben we uitstekend gevoetbald. Een eyeopener en een boost voor het team, dat zes keer op rij verloren had. Die succesbeleving is de jongens van harte gegund."

Frisheid

,,Het was eerst vooral praten en de spelers als team laten verdedigen. Nu dat goed gaat, kan het voetbal aanvallender. Marnix Tissingh heb ik net als Marco Drost en Patrick Pluim belangrijk gemaakt en hij was met twee treffers de beste van het veld. Ook heb ik Jonathan van 't Hof in overleg vanuit de A-tjes gehaald. Vervelend voor de junioren, maar met zijn frisheid en onbevangen spel heeft hij een positieve uitwerking op het team."

Op de goede weg