Weer lekker op de fiets naar de voetbalclub

Je kunt het beroepsdeformatie noemen. Maar ook gewoon trainershumor. Of het interview bij Marcel Geestman thuis kan? Natuurlijk, klinkt het vriendelijk, de kinderen houden we wel kort. ,,Maar onze kat is niet coachbaar."

Raskat

Dat blijkt, eenmaal binnen in twee-onder-een-kapwoning vlakbij het braakliggende oude ziekenhuisterrein in Deventer. Raskat Whiski laat zich niet de les lezen, klautert over tafel, wordt weggestuurd, maar steekt telkens weer zijn kop de hoek om als hij maar enigszins de kans ziet. ,,En hij heeft al van alles kapot gemaakt", verklapt zoon Bo.

De kater kwam op voorspraak van de vrouw des huizes, maar stiekem herkent de heer des huizes wel wat van zichzelf in het beestje. ,,De vrijheid, hè", zegt de bijna twee meter lange Geestman (47) lachend.

Energiek

De nieuwe trainer van Schalkhaar is zoals altijd goedgehumeurd, positief en energiek. Een man die zin heeft in het leven. Dus ook in zijn nieuwe trainersklus, die sneller kwam dan gepland. ,,Ik zou volgend seizoen beginnen, maar omdat Schalkhaar afscheid nam van Marc Lobbert, vroeg het bestuur of ik nu al wilde instappen. Prima, ik zie het als een uitdaging."

Maar niet voordat hij eerst contact had gezocht met Lobbert, die hij nog kent uit zijn periode bij Voorwaarts. ,,Dat was een voorwaarde voor mij, ik wilde even met Marc bellen. Vond ik wel zo netjes tegenover hem. Maar hij gunt me deze stap."

Het is voor Geestman na jarenlange afwezigheid een terugkeer in de amateurvoetbalwereld. Niet dat hij heeft stilgezeten, integendeel. Na twee seizoenen de beloften van Go Ahead Eagles te hebben getraind, was hij zeven jaar coach van het Nederlands elftal voor voetballers met een hersenbeschadiging. Bij die groep is hij nog steeds betrokken, zij het in een nieuwe rol. ,,Ik ben coördinator aangepast voetbal bij de KNVB." Zo heeft hij ook met dove, autistische en blinde voetballers te maken. En zij die klein van stuk zijn door een groeistoornis.

Tongval

Whiski klimt weer eens op tafel en geeft het gesprek prompt een nieuwe wending. Geestman woont alweer twintig jaar in Deventer en groeide op in Twello. Zijn eerste levensjaar bracht hij door in Amsterdam. Iets van een Randstedelijke tongval is nog altijd te horen. Hij zal het hebben overgenomen van zijn vader Ruud, die de hoofdstad verruilde voor het oosten toen hij bij Go Ahead Eagles ging voetballen. Ook Marcel speelde nog een tijdje in het roodgeel. ,,Maar nu weer lekker op de fiets, tas om de schouder, naar de club. Na de training bij mooi weer een biertje op het terras. Die dynamiek van het amateurvoetbal heb ik wel gemist."

Geestman ziet zichzelf als een bevlogen coach, bewaart het overzicht en beschikt over een vlotte babbel. Hij komt uit een familie van trainers en docenten. ,,De kunst is ook te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben", ventileert hij één van zijn lessen. ,,Het is een beginnersfout puur vanuit je eigen perspectief te praten. Ik krijg bij Schalkhaar niet met Marcellen te maken, maar met jongens die Sven, Koen en Twan heten. Je moet met iedereen leren omgaan, zoals ik dat ook met een kat heb moeten doen."

Gretige groep

De grootste uitdaging is Schalkhaar behouden voor de eerste klasse. ,,Komt daar de eerste afmelding al binnen?", knipoogt Geestman, terwijl zijn smartphone op tafel trilt. Nee dus, de trainingsopkomst is honderd procent. ,,Ik verwacht een enthousiaste, gretige groep, iedereen is fit."

Zondag wacht de uitwedstrijd tegen nummer vier Rigtersbleek. Een voorspelling? ,,Afgelopen zondag verloor Schalkhaar met 1-0 in de laatste minuut van Bemmel. Laten we dan deze keer maar winnen in de laatste minuut."