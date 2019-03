Weglopen voor uitdaging Nieuw Heeten geen optie voor Kloosterman

Nee, Paul Kloosterman kent niet de meest gebruikelijke start van zijn trainerscarrière. De Zwollenaar werd eind vorig jaar aangesteld als trainer van Nieuw Heeten. Op sportpark De Belte zou hij vanaf volgend seizoen zijn eerste stappen zetten als hoofdtrainer. Maar hij leidde dinsdag al zijn eerste training bij Nieuw Heeten, waar hij sinds deze week eindverantwoordelijk is. ,,Of dit instapmoment wel of niet ideaal is, daar kun je over twisten", zegt Kloosterman. ,,Dat zal achteraf blijken. Ik heb er in ieder geval zin in."

Overleg

Vorige week woensdag gaf Niek Kleine Toereers aan op te stappen als trainer van Nieuw Heeten. Een dag later vond er overleg plaats bij de zondagvierdeklasser over de invulling van de positie van coach voor de rest van het seizoen. Kloosterman werd gevraagd mee te denken, waarna het verzoek kwam of de Zwollenaar niet per direct wilde instappen. ,,Ik vond het erg ad hoc vrijdag meteen een training te leiden en in het weekend een wedstijd te coachen. Ik ken de spelers van Nieuw Heeten namelijk niet.”

De oplossing werd eerst intern gezocht. Zo stond Paul ten Have, trainer van JO19, zondag voor de groep. Kloosterman hield in die periode contact met de technische commissie van Nieuw Heeten, waarbij de vraag hetzelfde bleef: was hij bereid vervroegd in te stappen?

,,Zaterdag heb ik aangegeven dat ik daar een nachtje over wilde slapen. Zondag was ik aanwezig bij de wedstrijd tegen Enter. Ik heb toen verder gesproken met iemand van de technische commissie. Daarna waren we er snel uit.”

Handhaving

Kloosterman stapte vervroegd in. De trainer en Nieuw Heeten hebben hetzelfde belang: handhaving in de vierde klasse. Dat Kloosterman daarmee meteen een uitdaging wacht, daarvan is de Zwollenaar doordrongen. Nieuw Heeten is, met negen duels te spelen, de nummer twaalf van de vierde klasse G van het zondagvoetbal.

,,Dat het een hele klus wordt, is duidelijk. Maar dat is voor mij geen reden weg te lopen. Ik zie een uitdaging. We moeten zorgen dat we een speelstijl ontwikkelen waarmee we punten pakken. Want er moeten duels gewonnen worden, daarvan is iedereen doordrongen.”

Korte termijn