Weinig vermaak en geen winnaar bij Go Ahead Kampen tegen KHC

De momenten dat je op het puntje van de stoel gaat zitten, zijn op Middenwetering op één hand te tellen. De eerste is wel direct raak, want na een half uur komen de bezoekers op voorsprong. Livai Vos wordt in het strafschopgebied keurig vrijgespeeld en schiet prima raak. Go Ahead komt daarna nog twee keer tot een moment van opwinding. Eerst mist Wilbert Wessels een grote kans en dat geldt kort voor rust ook voor Nick Hendriks. De verdediger kan de bal zo in een leeg doel koppen, maar raakt de paal.