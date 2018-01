Wellenberg kan werk en Berkum niet meer combineren

Wellenberg (30) is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Zwolse club. Maar hij woont in Amsterdam en werkt voor zijn studie Technische Geneeskunde in twee steden, Amsterdam en Zwolle. ,,In de zomer verdedig ik mijn proefschrift. Vanaf dat moment ben ik alleen nog werkzaam in Amsterdam. Qua werk en verplichtingen wordt het steeds lastiger te combineren. Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin bij Berkum, het is een vriendenteam geworden en ik ben bang dat ik misschien wel spijt ga krijgen van mijn beslissing. Maar ik moet een keer doorpakken.”