Wereldgoal en prima herstart voor CSV Apeldoorn

Het is de 49ste minuut als uitblinker Brian Karman aanvoerder Jesse Hartgers aanspeelt, die de bal aan de linkerkant van de vijandelijke zestien krijgt. Met een simpele doch fraaie draai loost hij zijn tegenstander die vanuit zijn rug kwam. De bal ligt meteen goed klaar, waardoor Hartgers het in één keer probeert. Met zijn rechtervoet krult hij de bal op magnifieke wijze in de verre kruising. De Kampense keeper Joar Terpstra is volstrekt kansloos en staat aan de grond genageld. Het zeer matig gevulde sportpark Orderbos is getuige van een wereldgoal.