Werkloze voetbaltrainers in de regio zitten met plezier thuis

Johan van Ommen

Johan van Ommen, trainer van SC Deventer, maakte vorige maand bekend na dit seizoen te gaan stoppen. ,,Ik ben na vier jaar uitgekeken op die rotkoppen en zij met die van mij’’, begint van Ommen met een knipoog. ,,Dit wordt mijn vierde seizoen hier als trainer en beide partijen zijn wel toe aan iets nieuws. Links en rechts is er wel wat interesse, maar ik houd er niet van om te solliciteren terwijl ik bij deze club zit. Als er iets is wat ik erg vind, is dat er trainers zijn die met andere clubs in gesprek zijn, terwijl de huidige werkgever daar niets van weet. Zo ben ik niet. Je moet eerlijk blijven naar de club.’’ Zolang Van Ommen nog trainer is bij SC Deventer, zal hij zich niet bezig houden met volgend seizoen. ‘’Ik maak me geen zorgen over de toekomst, maar als er niks komt, is het ook prima. Mijn familie is belangrijker en daar heb ik dan meer tijd voor.