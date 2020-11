Werner Pluim wil gave klus bij Zwart-Wit'63 inwisselen voor trainerscursus

Pluim, die in december 36 jaar wordt, zal met de keuze uit zijn comfortzone stappen. ,,Het makkelijkst is blijven bij de club waar ik het naar mijn zin heb, een club die tevreden met mij is. De missie is nog steeds promotie naar de tweede klasse afdwingen. Het is lastig om niet loyaal te blijven aan een groep die nog niet klaar is. Mijn persoonlijke ambitie is echter trainer worden op zo’n hoog mogelijk niveau. Ik voel dat ik er klaar voor ben om het op hoger niveau te proberen. Dit is een mooi moment om me in te schrijven voor de UEFA-A opleiding en daar hoort een stage bij, minimaal op hoofdklasse-niveau. Het is spannend of ik word toegelaten – die gesprekken zijn in januari – en of ik daarna een rol als assistent-trainer kan vinden.”