Wervelend begin in Emmeloord, kraker voor Rohda Raalte en Robur treft Albatross

LiveblogZaterdag waren er veel afgelastingen in het amateurvoetbal, op zondag valt dat gelukkig mee. En dus speelt Rohda Raalte de kraker tegen HBS in de brede top van de vierde divisie A. SC Emmeloord verloor vorige week van naaste achtervolger Dalen en gaat tegen Pesse op zoek naar een antwoord. Dat en nog veel meer in dit liveblog amateurvoetbal!