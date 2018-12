Wesepe boekt minimale zege bij Wissel

Onder barre omstandigheden ontspon zich op het loodzware veld een echt gevecht, waarbij goed voetbal nauwelijks sprake was. Wissel beperkte zich voornamelijk tot tegenhouden. Hierdoor had Wesepe veelvuldig de bal, de gasten probeerden via de zijkanten gevaar te stichten. De Sallandse elf wist aanvankelijk weinig kansen te creëren, maar als de mogelijkheden zich voor deed waren ze levensgroot. Zo schoot Stefan Jansen op de paal, en verdween zijn tweede inzet naast het doel van Wissel-goalie Thom Proper. Het hardwerkende Wissel kon hier niets tegenover stellen.