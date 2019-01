Wesepe schudt voorzichtigheid van zich af

Een cultuuromslag, zo gonst het op sportpark De Muggert. Onder trainer Maikel Jansen of Lorkeers heeft de traditionele zondagvijfdeklasser Wesepe de voorzichtigheid van zich afgegooid. ,,We willen dominant zijn."

Niet wegrammen die bal, voetballend een oplossing zoeken. Op weg naar de subtop, het rechterrijtje laten voor wat het is. ,,We hebben een jeugdige, talentvolle groep. Drie spelers zijn ouder dan 25, de rest is jonger. Door vanuit de opbouw dominanter te zijn, ook druk zetten zonder bal, willen we als team groeien", spreekt de trainer.

Wegmaaien

,,Dat kost tijd, maar de groep gelooft er in. In het begin hadden we er moeite mee, dan werd de bal vanuit de verdediging nog vaak weggemaaid. Dat moet er uit. We moeten zo staan, dat er altijd een ploeggenoot aanspeelbaar is. Ons doel is de nacompetitie halen, we willen meedoen om de vierde plek."

De Raaltenaar (37) is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, als actief voetballer schopte hij het tot Rohda Raalte 2. ,,Ik heb daar vanaf mijn zesde alle elftallen doorlopen en was er vervolgens jeugdtrainer en hoofd opleidingen", zo vertelt Jansen of Lorkeers. ,,Tussendoor, ik wilde ook wel eens in een eerste elftal voetballen, heb ik een seizoen voor Wesepe 1 gespeeld."

Akkoord

Vorig jaar klopte hij daar opnieuw aan de deur. ,,Ik had alles in de voetballerij gedaan, behalve het trainen van een eerste elftal. Met mijn UEFA C kan je niet op alle niveaus aan de slag, Wesepe bood me de kans het vak in te stappen. Ik ben er op gesprek geweest, de volgende dag hadden we een akkoord."

Wesepe bezet de vijfde plaats in de vijfde klasse G en met blije gezichten ondertekenden de betrokken partijen eind december de contractverlenging. De ingezette koers, met aanvallend voetbal de weg naar boven bewandelen, slaat aan.