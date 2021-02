Wesley de Klein stapt van Unicum over naar Hierden, een klasse hoger

Met De Klein krijgt Hierden de beschikking over een ervaren middenvelder. In het verleden speelde hij jarenlang voor asv Dronten en Flevo Boys, terwijl hij op de Veluwe ook al actief was voor VVOG. In 2018 keerde De Klein terug naar zijn woonplaats Lelystad, waar hij ging voetballen bij tweedeklasser Unicum. Met die club streed hij elk jaar om de bovenste plaatsen. Mede door de coronaperikelen mondde het nooit uit in promotie.