Wessels houdt Go Ahead Kampen in leven

Go Ahead Kampen leeft nog. De ploeg won zaterdag, door twee late goals van Wilbert Wessels, met 2-0 van Veensche Boys en bereikte zo de finale van de nacompetitie.

Het leek in Kampen uit te draaien op een verlening, want beide ploegen kwamen in de eerste 87 minuten niet tot scoren. Kansen waren er wel, maar namens Kowet lukte het Jurrian Zandbergen en Wilbert Wessels niet om te scoren.

Tot in minuut 88. Go Ahead voerde de druk, na een erbarmelijke eerste helft, meer en meer op en dat had resultaat. Wessels draaide kort weg bij zijn tegenstander, besloot te schieten en maakte de juiste keuze: goal.

In de blessuretijd volgde ook nog zijn tweede treffer, waardoor hij zijn ploeg hoogstpersoonlijk aan de finaleplaats hielp: 2-0. In die finale wacht een thuiswedstrijd tegen Den Ham. De winnaar is aankomend seizoen eersteklasser.