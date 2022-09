Westlandia verslaat Alcides, Heino kan leven met een gelijkspel en teleurstellende middag voor Rohda Raalte

Spelerscarrousel Unicum spreekt van ‘grote slag’: KNVB geeft groen licht voor overschrij­ving Gino Bosz

Het mocht even duren, maar Unicum en Gino Bosz kunnen opgelucht ademhalen: de overschrijving van de 29-jarige Apeldoorner is afgerond. De voormalig profvoetballer kan zodoende aankomende zaterdag zijn debuut maken als Unicum het in de beker direct opneemt tegen rivaal Batavia’90.

31 augustus