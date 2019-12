Weteringderby kent geen winnaar: ‘Iets onbeschrijfelijks aan de hand met onze ploeg’

Vooraf beloofde het een mooie strijd te worden om de titel ‘De baas van de Wetering’. Op het veld bleef dit spektakel echter helaas uit. De derby tussen Overwetering en Diepenveen bleef onbeslist: 1-1.

Het was geen goede wedstrijd op Sportpark Overwetering. Beide teams creëerden weinig, speelden onzorgvuldig en verloren vooral in de voorhoede veel de bal. Daarbij kwam ook dat beide defensies goed stonden, waardoor het een erg stugge pot voetbal werd.

Gretig

Na rust kwam er meer beweging in de ploeg bij Diepenveen. De ploeg van Martin Dollenkamp moest op zoek naar de gelijkmaker, waardoor er aan beide kansen meer gaten ontstonden. Het was uiteindelijk aanvoerder Timo Broekman die de bevrijdende gelijkmaker voor Diepenveen binnenschoot.

,,We hebben van te voren tegen elkaar gezegd dat je weet dat je een gretig Diepenveen krijgt”, vertelt trainer Sander Poll. ,,We speelden niet top, maar we waren wel de bovenliggende partij. Ik denk dat Diepenveen niet heeft kunnen brengen wat ze wilden brengen.”

,,Ik denk dat we blij moeten zijn met een punt,” zegt Dollenkamp. ‘De eerste helft brachten we te weinig. Er was iets onbeschrijfelijks aan de hand met onze ploeg, waardoor we er niet doorheen kwamen. Je wil gewoon zo’n wedstrijd winnen, maar als je niet kan winnen moet je ook niet verliezen.”