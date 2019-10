WHC-aanvaller Sargon Gouriye maakt zijn kilometers wel

WHCSargon Gouriye (30) zocht een club in de buurt van zijn woonplaats Almelo, maar die wens kwam niet uit. De aanvaller verraste daarna iedereen met zijn keuze, HHC werd ingeruild voor WHC. Nu doet hij over een enkele reis naar de club meer dan drie kwartier en speelt hij in de eerste klasse. ,,Ik had veel moeite met het stapje terug.”

130 kilometer afleggen voor een training, Gouriye doet het twee keer in de week en zonder problemen. ,,Drie kwartier enkele reis. Tien minuutjes langer dan naar HHC”, zegt hij luchtig.

De aanvaller zocht in het voorjaar een nieuwe club in de buurt van Almelo, waar hij woont met zijn vrouw. Maar geïnteresseerde verenigingen speelden te laag, of hij had er geen goed gevoel bij. Toen de technische commissie van WHC bij hem thuis kwam, was Gouriye verkocht. Het was voor de aanvaller nog even afwachten in welke klasse WHC ging acteren, de club stond er slecht voor in de hoofdklasse. Dat vond hij spannend. ,,Ik heb tegen de clubmensen gezegd dat ik nog tijd zou hebben om mij over te schrijven als ze in Noord gingen spelen. Gelukkig is dat niet gebeurd en zitten we in Oost”, zegt hij met een grijns.

Zelfvertrouwen

Gouriye is dan wel nieuw in Wezep, maar hij kwam zeker niet als ‘knulletje’ binnen. Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de aanvaller die de laatste jaren naam maakte bij HHC en Spakenburg. Hij weet dat hij onderhand een dragende rol moet vervullen in een selectie, dat hij meer kan coachen. ,,Ik ben dertig en heb al aardig wat meegemaakt. Tijdens de wedstrijden geef ik medespelers tips. Maar natuurlijk moet ik niet te hoog in de boom gaan zitten.”

Dat coachen is voor Gouriye een piece of cake. Voor zijn werk doet hij niet anders. ,,Ik werk voor een energiebedrijf als professioneel begeleider van verkopers. Ik help ze met hun ontwikkeling. We werken in een elektronicawinkel, een shop-in-shop.” Als over een paar jaar zijn voetbalcarrière voorbij is, moet er gewoon geld in het laatje komen. Hij wil dit werk blijven doen. ,,Maar ik wil ook ergens assistent-trainer worden. Daarna wil ik mijn papieren halen en hoofdtrainer worden.”

Maar voorlopig denkt Gouriye nog helemaal niet aan stoppen. Hij wil zeker tot zijn vijfendertigste doorgaan en is ambitieus. De aanvaller spreekt die wensen ook overduidelijk uit, maar stelt tot nu niet teleur. Gouriye schopte er in de eerste drie wedstrijden al vier in voor WHC. Helemaal tevreden is hij nog niet. ,,De keepers zijn hier minder goed. Als we voor de goal meer ogen hebben voor elkaar, had ik er wel meer kunnen maken.”

Dertig goals

Geheimzinnig over het gewenste aantal doelpunten doet Gouriye niet. ,,Ik heb gekscherend gezegd dat ik er dertig wil maken, als ik in de spits sta.” Eerder deed hij zo’n gewaagde uitspraak bij HHC, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Zelf kan hij er nu wel om lachen. ,,Ik zei bij HHC dat ik er vijftien ging maken. Had ik er voor de winterstop maar eentje in het netje liggen. Tja, toen vroegen ze waar die goals bleven. Uiteindelijk had ik er negen of tien.” Bang voor een stevige uitspraak is hij dus niet. ,,Dat durf ik wel. Ik moet gewoon doelpunten maken.”