WHC baart opzien met de komst van Krijns en Krijns

Een belangrijke reden voor de broers om voor WHC te kiezen is ook de familie. Sander: ,,Onze ouders en ook opa en oma komen vaak naar ons kijken als we voetballen. Nu we bij twee verschillende clubs spelen moeten ze altijd kiezen. WHC wil ons beiden naar sportpark Mulderssingel halen en dat vinden Joost en ik belangrijk want het is al enkele jaren onze wens om in dezelfde shirts te spelen.” Sander zegt dat het voor hem ook mee speelt dat Scherpenzeel is ingedeeld in de hoofdklasse A. ,,Dat betekent dat we veel wedstrijden rond Rotterdam spelen en dat staat me ook tegen.”