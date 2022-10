WHC bekert verder ten koste van Groen Wit’62, maar een makkie was het zeker niet

Groen Wit-trainer Marcel Vink keek met een tevreden gevoel terug op de weerstand die zijn ploeg WHC wist te geven. ,,We kunnen vertrouwen putten uit deze wedstrijd. We kregen zelfs een grote kans op 0-2 en dat zijn dan net die momenten die je moet pakken. Het is jammer dat het op slag van rust 2-1 wordt, waardoor je toch met een vervelend gevoel de kleedkamer in gaat. Na die 3-1 was het verzet gebroken en zie je dat ze toch een maatje te groot te zijn. Maar het is wel jammer, want deze uitslag doet geen recht aan onze prestaties en onze intenties, vind ik.”