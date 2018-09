WHC door toedoen arbiter met lege handen

Behoudens de openingsfase was WHC de sterkere partij en na een halfuur was de voorsprong daar. Jelle Post kwam naar binnen en schoot raak in de verre hoek. Even later ging Melvin Velthuis in de fout en maakte Shapoul Ali alweer gelijk. Toch ging WHC de rust in met een voorsprong, want op aangeven van Hüseyin Güveli knalde Jonathan van Marle raak.