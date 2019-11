WHC en KHC zijn een rondje verder

BekervoetbalEersteklassers WHC en KHC hebben de eerste ronde van het bekertoernooi succesvol doorstaan. WHC was met 1-0 te sterk voor SDC Putten en KHC won met dezelfde cijfers van DETO. ,,Dit is balsem voor de ziel”, zei KHC-trainer Herman Oosterhaar na afloop.

Mitchel Dijkhof schoot WHC na zestien minuten naar een 1-0 voorsprong. Putten kwam daarna ook nog met tien man te staan. De oefenmeester van het team uit Wezep zag dat de tegenstander de bal naar voren ‘pompte’ om een doelpunt te forceren. ,,Echte grote kansen hebben ze niet gehad. Zij kozen vooral voor hoge ballen.” Er ontstonden ruimtes voor WHC. ,,Maar wij wisten niet te profiteren. Ik vond wel dat onze verdediging vandaag als een huis stond.”

Bij KHC was er sprake van een grote stunt. Het team uit Kampen staat onderaan in de eerste klasse, won nog geen een keer, maar weet wel te winnen van hoofdklasser DETO: 1-0. Ricardo Talu was met zijn doelpunt de gevierde man. KHC-trainer Herman Oosterhaar: ,,Wij hadden precies de goede tegenstander op het juiste moment. Uit deze wedstrijd moeten we een positief gevoel halen.”

Volgens Oosterhaar had zijn ploeg met rust al 2-0 voor kunnen staan. ,,Alleen is de eindpass even niet goed. Het is logisch dat DETO bij een 1-0 stand meer gaat drukken. Wij moesten wat meer achteruit, de ballen tegenhouden. Dat hebben we goed gedaan. Vandaag opereerden we als team. Ik ben honderd procent tevreden.”