WHC geeft Van der Velde weer een kans in de punt van de aanval

Van der Velde (26) speelde in Wezep, de club van zijn jeugd, twee seizoenen in de hoofdklasse (2012/2013 en 2014/2015). Maar hij was vooral succesvol in Oosterwolde, waar hij in drie seizoenen goed was voor dubbele cijfers. De laatste jaren liep de productie een beetje terug, in het afgelopen seizoen kwam Van der Velde tot drie doelpunten.