WHC gooit het roer om, en wint

WHC en SDVB, twee voormalige hoofdklassers, legden voor rust een dodelijk saaie en bij tijd en wijle waardeloze pot voetbal op de mat. Beide ploegen konden de bal amper in bezit houden. Toch kreeg de thuisploeg, die controlerend speelde, een paar goede kansen. In de openingsfase schoot Mark van Petersen te slap in en tegen de pauze aan kopte Jelle Post achterwaarts naast. Van Petersen kwam op slag van rust nog op het doel afstormen, maar Geert van de Veen gleed de bal voor zijn voeten weg.

Waar de Barnevelders voor de thee nog enkele keren gevaarlijk werden, was daar na rust niets meer van te zien. WHC kwam beter voor de dag en drong steeds nadrukkelijker aan. Kansen stapelden zich op en werden - zoals zo vaak dit seizoen - gemist. Tien minuten voor tijd was het eindelijk raak. In de nastoot van een geblokte knal van Carlos Lopes Macedo schoot Van Petersen in.

Trainer Wiljan Mossing Holsteyn was na afloop uiterst tevreden over de uitvoering. WHC speelde bewust wat ingezakt, om niet in het mes van de tegenstander te lopen. ,,We hebben precies gedaan wat we wilden en het was volstrekt niet slecht. Als je vraagt of we het publiek het minst vermaakt hebben, dan ben ik het eens", reageerde hij.