WHC houdt de poort niet dicht tegen Sparta Nijkerk: 0-1

Een onsje zelfvertrouwen, meer houdt WHC niet over aan het duel tegen Sparta, dat door veel kenners wordt gezien als de grootste kandidaat voor het kampioenschap. Het aantal kansen in de partij is schaars. Maar waar Mitchel Dijkhof de grootste kans van de eerste helft laat liggen, scoort Jesse Buitenhuis na een uur spelen wel. Dat geeft de doorslag.

Dijkhof krijgt na een half uur spelen de ideale kans, als hij met een dieptepass door Patrick Fijn alleen voor de keeper wordt gezet. Maar Dijkhof wil het afmaken met zijn linkerbeen, terwijl een schot met rechts meer voor de hand ligt. De bal verdwijnt dan ook naast het doel.

Sparta is in het eerste deel na de rust duidelijk de betere ploeg. De Nijkerkers hebben op dat moment wel de klasse om het overwicht te verzilveren. Buitenhuis ziet na een steekbal een aarzelende doelman Jasper Kuiper voor zijn neus. De keeper weet niet of hij moet uitkomen, of moet blijven staan. Het is van allebei een beetje, en het is niet afdoende: 0-1.

Tactiek

Daarmee stort de Wezeper tactiek in elkaar. Coach Wiljan Mossing Holsteyn heeft aanvaller Jonathan van Marle in het hart van de defensie gezet, en Melvin Velthuis naar voren gedirigeerd. Dat werkt redelijk, tot de tegentreffer.

Als WHC risico's neemt om het punt te veroveren gaat Van Marle weer naar voren. De hekkensluiter krijgt nog een halve kans, via invaller Luuc Knul. Het is te weinig. ,,Je verliest op basis van details. Vanavond, na een wijntje, kan ik dat wel relativeren, er zijn ook genoeg dingen waar we mee verder kunnen. Maar op dit moment hebben we er niets aan’’, zegt Mossing Holsteyn.