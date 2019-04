WHC klopt ook Urk op eigen veld

Door er kort op te zitten en goed druk te zetten, heeft WHC nu al zes duels op rij niet meer verloren in eigen huis. Ook Urk, een outsider voor de titel in de hoofdklasse B, kreeg te maken met die ingrediënten en verloor met 1-0. Het hobbelige veld in Wezep leverde zo alweer de vijfde zege in die serie van zes op.

Urk vloog nog wel uit de startblokken met een goede kans voor William de Boer, maar keeper Jasper Kuiper stond paraat. Dat deed hij ook in de laatste seconden, toen De Boer de bal over hem heen lepelde. Het zal Kuiper enkele verrekte spieren hebben opgeleverd, maar hij hield zijn doel schoon. Tussen die twee kansen in liet Urk bitter weinig zien en dat kwam voor een groot deel op het conto van WHC.

De Wezepers knokken om in de hoofdklasse te blijven en doen dat de laatste tijd met verve in de wedstrijden voor eigen publiek. Tijdens een sterke fase voor rust wilde de bal er bij drie kansen danwel mogelijkheden niet in. Jonathan van Marle kopte en schoot net naast en Thijs Dekker kwam iets tekort bij een counter. Acht minuten na rust was het wel raak. Mitchel Dijkhof legde een vrije trap op het hoofd van Jochem Oude Booijink voor de 1-0.

Daar zou het bij blijven, want WHC liet niks meer door en Urk wist zich geen raad. De vele lange ballen werden simpel onschadelijk gemaakt, ook toen de bezoekers met vijf aanvallers gingen spelen. Urk lijkt daardoor afgehaakt voor het kampioenschap, want het gat met koploper Sparta Nijkerk is nu acht punten. WHC deed wederom goede zaken onderin, maar is nog allerminst zeker van lijfsbehoud.