WHC loopt startbewijs voor grote beker mis

De wedstrijd tussen de eersteklassers in Wijchen was vooral een fysiek gevecht. Alverna kwam vrij snel op voorsprong via Van Gelder en dacht in het vervolg vooral aan het verdedigen van de voorsprong.

WHC kwam in de eerste helft niet lekker in de wedstrijd. Ook na rust ging het meer over overtredingen en onderlinge irritaties, dan om voetbal. De thuisploeg, in de competitie in degradatienood, hield stand en maakte op de valreep nog een treffer. Voor WHC restten de frustaties en een stroom kaarten.