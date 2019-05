WHC met tien man onderuit tegen hekkensluiter

Frank en vrij en met een hoop risico speelde SVZW zaterdagmiddag in Wezep. Waar eerst nog een kopbal op de WHC-lat eindigde, kwamen de bezoekers in vijf minuten op 0-2. Eerst via een magistrale goal van Joshua ter Avest, even later via een kopbal van Frank Smit. Vlak voor de rust hielp de SVZW-goalie de thuisploeg een handje door een slappe kopbal van Jochem Oude Booijink tussen zijn benen door te laten glippen.