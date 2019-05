WHC valt na één seizoen weer uit de hoofdklasse

De conclusie in het Twentse land is snel getrokken. Wie zoals WHC constant in balbezit is en nagenoeg niets creëert, die heeft geen recht op een beloning. In de tweede helft is het beeld minutenlang hetzelfde. De bal gaat te traag van man tot man, de voorzetten en corners missen scherpte. En de grote kans die nodig is om degradatie te voorkomen, valt niet.