Wie valt op en wie door de mand?

Waar PEC Zwolle de wind in de rug heeft, wil het bij Go Ahead Eagles nog niet echt vlotten dit seizoen. In het amateurvoetbal is dat niet anders. De ene club gaat als een tierelier, bij een ander is de motor vastgelopen. Zo presteerde Apeldoornse Boys voor de winterstop uitstekend en wist HFC Storica nog geen enkel punt te pakken.

Berkum

Het gepromoveerde Berkum begon het seizoen goed in de hoofdklasse met een ongeslagen status na de eerste vijf speelronden. Dit resulteerde in een derde plaats na de eerste periode. De tweede periode verloopt vooralsnog wat minder voorspoedig met maar één puntje uit de laatste drie wedstrijden.

Daar komt wel bij dat de formatie uit Berkum nog twee inhaalwedstrijden te spelen heeft. Winst in beide partijen betekent een sprong naar de top-5. Berkum staat nu zesde en zou, als het punten weet te pakken in de inhaalwedstrijden, nog volop mee kunnen doen om het kampioenschap.

Storica

HFC Storica is misschien wel de meest opvallende amateurclub uit de regio dit seizoen en niet op een positieve manier. De club uit de Zwolse wijk Holtenbroek staat onderaan in de competitie, wist nog geen enkel punt te pakken en incasseerde al negentig tegendoelpunten. Op 18 november vorig jaar leed de club de grootste nederlaag van het seizoen door met 14-1 te verliezen van SV 't Harde.

VSW

VSW, de vierdeklasser uit Windesheim doet het dit seizoen prima en staat in de winterse pauze op de eerste plek. Het won negen van de elf wedstrijden. De doelpuntenmachine staat in Windesheim wel aan en produceerde dit seizoen al 45 doelpunten.

De grootste concurrenten zijn nummer twee en drie SV 't Harde en SV Zalk, met misschien laatstgenoemde als grootste concurrent aangezien de ploeg van trainer Gerrit Hamer nog twee wedstrijden tegoed heeft.

SV Zwolle

De club van Sportpark Marslanden presteert aardig dit seizoen en dat resulteert in de tweede plek. Maar de derdeklasser liet in de eerste seizoenshelft wel opmerkelijk veel punten liggen, liefst twaalf. Ook is het doelsaldo opvallend.

Van een ploeg die hoog meedraait verwacht je dat er lustig op los gescoord wordt maar dat valt bij SV Zwolle allemaal wel mee. Of tegen. De ploeg heeft zelfs een negatief doelsaldo. Als de club aan de titelaspiraties wil blijven voldoen zal het er nog even hard aan moeten trekken. De achterstand op de koploper bedraagt drie punten.

Sallandia

Aan het begin van het seizoen hadden ze waarschijnlijk wel meer verwacht op sportpark De Zandweerd. Maar het is vooralsnog een treurig seizoen voor Sallandia. Het staat op de laatste plek met één punt. De club kreeg vijf punten in mindering, maar zonder puntenaftrek was het nog steeds een degradatiekandidaat geweest. Op scorend gebied doet de club het nog niet eens zo slecht. Het scoorde zelf vijftien keer en kreeg er achtentwintig tegen.

Helios

SV Helios is koploper in hun competitie, maar er zijn wel wat opvallende punten te benoemen. Zo verspeelde het dit seizoen al negen punten. En ook scoort de club weinig: zestien keer pas. Maar de defensie houdt zich prima met niet meer dan elf tegentreffers. Helios moet ook oppassen voor de concurrentie, SV Zwolle volgt namelijk op drie punten en ook de rest van de top-5 is dichtbij.

AGOVV

De voormalig profclub AGOVV beleeft een rampzalig seizoen en kon geen potten breken in de eerste seizoenshelft. Dat resulteert erin dat de club op doelsaldo laatste staat. Er werden in elf wedstrijden pas zes punten gepakt en negen potjes gingen verloren. De ploegen boven AGOVV staan niet heel ver los dus is de aansluiting snel te vinden. Maar voor de winterstop werd juist verloren van de concurrentie.

Apeldoornse Boys

De Wapendragers presteren goed en staan eerste. In de winterstop geniet Apeldoornse Boys van een ongeslagen status. De spitsen zijn op dreef en zorgen ervoor dat de ploeg gemiddeld 4,5 doelpunten per wedstrijd scoort. Ook verdedigend staat het als een huis. De meest opvallende uitslag is de 8-2 tegen VV IJsselstreek, de grootste concurrent. Als de vorm van voor de winter break vast gehouden kan worden is Apeldoornse Boys titelfavoriet.

Alexandria

Er viel dit seizoen nog weinig te genieten op sportpark Nagelpoel. Alexandria wacht nog altijd op de eerste overwinning en wist met drie magere puntjes nog niet echt te imponeren. De doelpuntenmachine draait er ook geen overuren want pas acht maal vond Alexandria het net. Het goede nieuws is wel dat de nummer laatst van de vierde klasse G twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan de meeste concurrenten.

Columbia