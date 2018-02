Wiegers houdt het voor gezien bij GA Kampen

Vrees Harleman komt uit: gebroken kuitbeen

27 februari WWNA moet het de rest van het seizoen stellen zonder Jordy Harleman. De aanvaller raakte in het gewonnen duel met Loenermark (2-1) van afgelopen weekend, waarin hij twee keer scoorde, op het eerste oog zwaar geblesseerd. De vrees voor een zware blessure is nu ook uitgekomen, want Harleman heeft zijn kuitbeen gebroken. Ook zijn er meerdere enkelbanden beschadigd.