Wijhe'92 kiest voor ervaren John Beijen als nieuwe trainer

Beijen (53) heeft een ruime staat van dienst opgebouwd in het regionale amateurvoetbal, hij zit bij ZAC in zijn vierde jaar. De coach speelde met zijn team eerder dit seizoen tegen Wijhe'92 en was aangenaam verrast door zowel het niveau van de spelersgroep als door de entourage. De coach is vooral een man van de iets langere termijn. ,,Ik hoop dat als we over een paar jaar terug kijken, dat ik daar iets aan toe heb kunnen en mogen voegen.’’