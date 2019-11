Wijhe '92 laat zege in slotfase door vingers glippen

Trainer René Remie kreeg al in de tweede minuut van de wedstrijd te maken met een grote tegenslag. Max Kiekenbosch moest met een op het oog zware knieblessure van het veld en dat had een kort moment grote invloed op het spel van Wijhe. Bon Boys kreeg drie grote kansen in die beginfase, maar verzuimde op zijn minst een daarvan te benutten. Het gedisciplineerd spelende Wijhe herpakte zich en gaf tegen de sterke tegenstander nauwelijks nog kansen weg in de eerste helft. Dat stond tegenover dat zij zelf niet een keer gevaarlijk konden worden. De thuisploeg kwam in de eerste helft wel op voorsprong via een discutabele strafschop. De eerste kans voor Wijhe in het eerste bedrijf.