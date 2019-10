Wijhe ’92 vaart nieuwe koers met Tukker René Remie

wedstrijd van de week Wille en Sleurink nemen leidersrol op zich bij AGOVV en Zeewolde

11:23 In de rubriek Wedstrijd van de week blikken we wekelijks vooruit op een aansprekend duel dat in het weekend gespeeld gaat worden. Deze week aandacht voor AGOVV-Zeewolde, zaterdag op sportpark Berg en Bos. Beide teams moeten hun draai nog vinden in de derde klasse B.