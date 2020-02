Wijhe blaast Schalkhaar omver in stormachtig duel

In de eerste helft speelde Schalkhaar met de wind mee, waardoor het spel vooral op de helft van Wijhe plaats vond. Toch was het de uitploeg die vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam via Ricardo Heerink. Deze score hield lang stand, maar enkele seconden voor rust wist David Klopman alsnog knap de goed-keepende Rick Neplenbroek te verschalken waardoor beide ploegen met een gelijke stand gingen rusten.